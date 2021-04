0 Facebook Lacrime nel Casertano per la prematura morte di Ida Cantone Cronaca 8 Aprile 2021 15:27 Di redazione 2'

Lutto a Vitulazio, nel Casertano, per la prematura scomparsa di Ida Catone, morta a 33 anni nella sua abitazione di via Goffredo Mameli. Il dramma è avvenuto questa mattina e in poco la notizia della prematura morte della giovane ha fatto il giro del paese.

Ida, che da tempo lottava contro una brutta malattia, era amata e benvoluta da tutta la piccola comunità casertana. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria dell’Agnena domani alle 10.30.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “A te Ida Sei stata esempio di vita e coraggio. Adesso sei nel Regno dei Cieli, dove ha ritrovato le braccia cullanti della tua adorata mamma. Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la Serenita’ che Meriti. IL tuo ricordo sara’ sempre vivo nel mio cuore, e, sono certa della COMUNITA’ TUTTA. R.I.P.”, scrive l’amica Carmelina e ancora si legge:“Quando vai a lavoro indossi la divisa e il sorriso migliore, entri nelle stanze e cerchi si sdrammatizzare un pochino la sofferenza, ma stamane per tutti noi non è così.!! Vola in alto Ida Catone”.