Napoli, agenti della Municipale aggrediti a piazza Garibaldi. Spunta il video: "Le risse contro i vigili!" Il filmato pubblicato dal Consigliere Regionale Borrelli riguarderebbe un episodio accaduto due giorni fa

Un gruppo di giovani che sta circondando una pattuglia della Polizia Municipale in Piazza Garibaldi a Napoli. Gli agenti aggrediti che hanno avuto difficoltà ad arrestare uno dei ragazzi presenti in quel momento, in seguito portato via con la forza. La scena descritta è stata mostrata in un video pubblicato dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli su Facebook.

Il video dell’aggressione ai Vigili in piazza Garibaldi

L’episodio risale al sei aprile scorso. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per fermare un uomo e una donna, entrambi truffatori. Lei adescava le vittime, lui subentrava in seguito.

La coppia, minacciando il malcapitato di turno, pretendeva soldi in cambio della ‘pace’. In caso contrario scattava l’aggressione nei confronti della vittima. Intimidazione e ricatto gli elementi utilizzati dai due malviventi. La folla riunita intorno ai vigili urbani cercava di impedirne l’arresto.

Il post di Borrelli –