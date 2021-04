0 Facebook Lutto in Irpinia, addio a Gerardo Broglia: “Ciao, grande amico” Cronaca 8 Aprile 2021 17:47 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità irpina. All’età di 48 anni si è spento Gerardo Broglia, originario e residente a Montemiletto, piccola località in provincia di Avellino. Il 48enne ha lasciato tre figli piccoli.

A ricordarlo anche il Sindaco Massimiliano Minichiello che ha scritto un sentito cordoglio: “Caro Gerardo, ti voglio salutare con gli ultimi messaggi scambiati nei primi giorni di terapia intensiva, in ospedale. Nonostante lo stato di difficoltà, non hai mai perso il solito umore, che ti ha sempre distinto. Purtroppo questa brutta partita, stavolta, non sei riuscito a vincerla. Che la terra ti sia lieve, grande amico di tutti”.

Broglia era ricoverato dallo scorso 28 febbraio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Moscati. Come riportato da Internapoli, a stroncarne la vita è stato il coronavirus. Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia.