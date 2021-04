0 Facebook Lutto a Uomini e Donne, addio ad Erica: dolore per la scomparsa della protagonista del trono over Spettacolo 6 Aprile 2021 14:37 Di redazione 2'

Un altro lutto ha colpito Uomini e Donne, è morta Erica Vittoria Hauser, ex protagonista del trono over. Ex modella, aveva 45 anni ed è deceduta all’interno della sua abitazione di Roma.

Com’è morta Erica Vittoria Hauser

Aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi, lasciando il programma nel 2013 assieme a Ivano Rotoli, l’uomo per il quale aveva chiesto di entrare nel salotto di canale 5. Erica Vittoria Hauser è morta nel sonno tra il 4 e il 5 aprile. I funerali saranno celebrati mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino a Roma.

I funerali di Erica Vittoria Hauser

La notizia della morte della donna è stata diffusa sui social dai familiari dell’ex corteggiatrice di U&D. La 45enne soltanto pochi giorni prima di morire aveva condiviso alcuni video sul suo seguitissimo profilo Facebook riguardanti il suo lavoro. Sebbene si fosse allontanata dal piccolo schermo, le piaceva comunque essere attiva sui canali social. La sua morte è stata appresa con grande dolore da parte dei telespettatori di Uomini e Donne, che poco più di una settimana erano stati colpiti dalla perdita di Fabio Donato Saccu, ex protagonista anche lui del trono over.