Morto Fabio Donato Saccu, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne aveva 46 anni Spettacolo 25 Marzo 2021

Lutto a Uomini e Donne; è morto Fabio Donato Saccu. L’uomo, ex cavaliere del Trono Over, aveva un tumore che non gli ha lasciato scampo stroncandolo a 46 anni.

I telespettatori del programma di Canale5 si ricorderanno di lui perché è stato uno dei personaggi più apprezzati infatti nel programma di Maria De Filippi trovò l’amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei. Fabio sorprese Lisa con una proposta di matrimonio nella stessa trasmissione che li aveva fatti conoscere. Accadeva nel 2015.

Poi, i due decisero di vivere la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori e tra i loro affetti più cari. In queste ore la tragica notizia. Lisa Leporati ha dato l’ultimo saluto a Fabio Donato Saccu con una foto che li ritrae insieme sorridenti e felici: “Ti ricorderò sempre così”. Oggi, giovedì 25 marzo, nella chiesa parrocchiale di Ponderano alle ore 18:00, si terrà una veglia di preghiera per ricordare il geometra prematuramente scomparso. Domani, venerdì 26 marzo, alle ore 09:30 verrà celebrato il funerale.