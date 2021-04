0 Facebook Lutto a Qualiano, addio a Giovanni Pisco ex vigile urbano amato da tutti Cronaca 6 Aprile 2021 17:30 Di redazione 2'

Lutto a Qualiano, per la morte di Giovanni Pisco, ex vigile urbano, andato in pensioni da pochi mesi. L’uomo era amato e stimato da tutti nella zona e la notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole tutta la comunità.

A rendere nota la triste notizia è stato proprio il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Stamattina purtroppo abbiamo ricevuto la notizia della dipartita del caro Giovanni Pisco, vigile urbano esemplare, già collocato in pensione da alcuni mesi per motivi di salute. A tutta la sua famiglia, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione comunale”.

Oltre il primo cittadino tanti altri hanno voluto esprimere affetto e vicinanza alla famiglia Pisco, con numerosi messaggi di cordoglio sui social. Nel gruppo Vivi di Qualiano hanno scritto: “Non vorremmo mai dare brutte notizie, ma purtroppo non possiamo non esimerci dall’esternare la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni Pisco, ex vigile urbano. Da mesi ormai era stato collocato in pensione per problemi di salute. Un uomo che ha sempre messo in primo piano la famiglia e il suo lavoro, in modo impeccabile ed esemplare. Purtroppo stanotte ci ha lasciati. È dietro di lui lascia un silenzio assordante e una tristezza infinita. Che la terra ti sia lieve, grazie per tutto quello che hai fatto per Qualiano”.

