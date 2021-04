0 Facebook Berlusconi scarica Barbara D’Urso, la conduttrice pronta a cambiare tv: terremoto a Mediaset Barbara D'Urso lascia Mediaset. Secondo quanto riportato da Dagospia, Piersilvio Berlusconi pare sia stanco della 'faida' con la De Filippi Spettacolo 6 Aprile 2021 17:15 Di redazione 1'

Grandi cambiamenti in vista a Mediaset. Anzi, più che una novità, quelle che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane si rivelerebbe come un vero e proprio terremoto. Infatti, secondo quanto riportato da Dagospia, Barbara D’Urso starebbe per approdare alla Rai.

Secondo il portale ideato e diretto da Roberto D’Agostino, la scelta di Barbarella non sarebbe stata dettata da motivi personali o professionali. A deciderlo sarebbero stati proprio i vertici di Mediaset.

Per Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe espresso un’opinione molto negativa della ‘sfida’ interna tra le due regine: la D’Urso, appunto, e Maria De Filippi. Per questa ragione la conduttrice napoletana potrebbe presto lasciare Mediaset.

Proprio Dagospia ha poi lanciato un nuovo scoop: la D’Urso avrebbe già avviato i contatti per l’approdo sulla tv di Stato, ovvero la Rai. Non sarebbe una coincidenza, dunque, la chiusura anticipata del programma Live – Non è la D’Urso.