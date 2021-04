0 Facebook Carlos Corona lontano dall’Italia, il figlio di Corona in una località ‘protetta’ Spettacolo 6 Aprile 2021 16:23 Di redazione 2'

Non appena è scoppiato il caso di Fabrizio Corona, in molti si sono domandati dove si trovasse il figlio Carlos e se stesse assistendo a quanto avveniva al padre. Il ragazzo è ormai lontano dall’Italia da settimane, per cui non era presente quando il padre è stato prelevato dalla Polizia per tornare in carcere.

Dove si trova Carlos Corona

In un primo momento la madre aveva detto che Carlos si trovava all’Estero e in tanti avevano ipotizzato potesse essere in Croazia, paese d’origine di Nina Moric. Ora a confermare il luogo in cui sta trascorrendo questo tempo è stata l’ex modella croata, condividendo un’immagine del figlio in compagnia di alcune bambine, probabilmente le sue cugine e localizzandola proprio in Croazia, nello specifico a Zagabria.

Prima che Corona tornasse in carcere aveva rivolto un appello ai giudici, spiegando loro quanto fosse importante la sua presenza per il figlio Carlos. Il ragazzo, dunque, è lontano dal ‘circo mediatico’ che si è creato attorno al padre e dalle ‘urla’ di disperazione del padre, che dal carcere invia messaggi in cui confessa di essere pronto a tutto pur di dimostrare le sue ragioni.