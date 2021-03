0 Facebook Carlos Corona dopo l’arresto del padre non vive con la madre Nina Moric: ecco dove si trova Spettacolo 23 Marzo 2021 17:55 Di redazione 2'

Carlos Corona dopo l’arresto del padre, Fabrizio Corona, tornato in carcere per decisione della Cassazione, non vive con la madre Nina Moric. “In questo momento è all’estero”, confessa nonna Gabriella a Libero Quotidiano.

La donna al giornale, quando gli si domanda del nipote Carlos, svela: “In questo momento è all’estero con i genitori della Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena”. Probabilmente si trova in Croazia, Paese natale della modella 44enne. Quando le si chiede se non sarebbe ugualmente serena se invece fosse dalla mamma, Gabriella risponde: “E’ stata una brutta pagina quella in cui la Moric ha reso pubblica sui social la vicenda intima e privata di una famiglia, scatenando le ire di Fabrizio. Preferisco non commentare”.

“Voglio rimanere su dei dati oggettivi per dare modo a chi legge di farsi una opinione. Premesso che è stato il Tribunale dei minori, anni fa, a togliere alla Moric il figlio affidandolo a me. Credo che una dichiarazione così grave nei confronti di un giudice non possa che avere conseguenze purtroppo gravi per Nina. Sono convinta che il periodo in cui ho avuto Carlos, sia stato per lui relativamente sereno”, sottolinea.

Gabriella Corona aggiunge: “Per quanto riguarda l’ arresto di Fabrizio, ed è scritto nell’ ordinanza, Nina Moric faceva denunce direttamente al Tribunale di sorveglianza, cosa inusuale e che aveva come unico scopo quello di rimandare in galera lo stesso Fabrizio. Penso che questi due dati siano importanti per comprendere cosa muove la signora Moric…”.