Angri degenera, armato di ascia colpisce un ragazzo alla testa

Momenti di follia ieri pomeriggio ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo a bordo di uno scooter ha colpito con un ascia un giovane ferendolo alla testa e al braccio. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 19 in via Marconi.

Ad assistere alla scena decine di persone, presenti alle spalle di piazza Doria, dove è nata la colluttazione tra i due. Sul posto è stato necessario l’intervento di due ambulanze del 118 e dei carabinieri della locale stazione, allertati dai presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini le due persone coinvolte nell’alterco si conoscevano.

L’aggressore, con precedenti penali per droga, è stato fermato. Ancora non sono chiare i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere il folle gesto.