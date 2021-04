0 Facebook Ragazza cade in un pozzo in disuso, Vigili del Fuoco la salvano: l’allarme dei vicini Cronaca 5 Aprile 2021 16:11 Di redazione 1'

I vigili del fuoco di Caserta hanno salvato una ragazza che era caduta in un pozzo in disuso, dopo il cedimento della grata in ferro di protezione. L’episodio e’ avvenuto a Casaluce, in via Piro. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna la giovane non è in pericolo di vita.

Ragazza cade nel pozzo, salvata dai Vigili del Fuoco

La giovane ha fatto un volo di alcuni metri, finendo sul fondo del pozzo contenente acqua. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Aversa, che hanno utilizzato tecniche ed attrezzature S.A.F. (speleo alpino fluviali); uno dei pompieri si e’ calato all’interno del pozzo, mettendo prima in sicurezza la ragazza per poi trarla in salvo e consegnarla ai sanitari del 118.

Le sue condizioni fortunatamente sono buone.