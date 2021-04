0 Facebook Coronavirus in Campania, il bollettino del lunedì di Pasquetta: 929 nuovi casi Cronaca 5 Aprile 2021 15:55 Di redazione 1'

Sono 929 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 6.687 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti è del 13,89%. Sono 401 i sintomatici.

Bollettino Covid-19 in Campania

I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono 9, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi è 5.525. Sono 1.386 i nuovi guariti, il totale dei guariti è 248.732.

In Campania sono 159 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.599 quelli ricoverati in reparto di degenza.