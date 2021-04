0 Facebook Pasqua mortale per Antonio, si schianta con l’auto e perde la vita a 24 anni Cronaca 4 Aprile 2021 11:27 Di redazione 1'

La dinamica dell’incidente è in via di accertamento, ciò che è certo è il tragico epilogo. Un giovane di soli 24 anni, Antonio Leone originario di Pomigliano d’Arco (località vesuviana in provincia di Napoli), ha perso la vita.

Era a bordo della propria automobile quando ieri sera percorreva la strada variante 7 bis. Quest’ultima è conosciuta anche come la ‘strada della morte’. Come riportato da Internapoli, il sinistro sarebbe avvenuto verso le 21.30.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per curare il 24enne. I secondi hanno avviato i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.