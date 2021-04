0 Facebook Paura a Napoli, ragazzino di 14 anni scappa di casa dopo lite con i nonni: trovato in piazza Garibaldi Cronaca 2 Aprile 2021 16:04 Di redazione 2'

Si era allontanato da casa per una lite in famiglia, ragazzino di 14 anni ritrovato a Napoli in piazza Garibaldi. Gli agenti della Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori della Polizia municipale di Napoli hanno intercettato un 14enne che si era volontariamente allontanato da casa e che vagava da solo nei pressi della stazione.

Ragazzino scappa di casa, trovato in piazza Garibaldi a Napoli

L’adolescente è stato notato mentre chiedeva ai passanti informazioni, atteggiamento che ha attirato l’attenzione degli agenti che lo hanno avvicinato chiedendogli il motivo della sua presenza in strada. Il ragazzo ha affermato di provenire da un comune della provincia, di essere uscito di casa di nascosto nelle prime ore del mattino e che non era più in grado di proseguire nella fuga in quanto non conosceva la città. I poliziotti lo hanno rassicurato e condotto negli uffici, in luogo protetto, dove con calma il ragazzo ha raccontato di vivere con i nonni, a seguito di una difficile situazione familiare, e che recentemente sono emersi dei dissidi che lo hanno portato ad un atto di ribellione e ad allontanarsi da casa a loro insaputa.

Il minore, apparso da subito sereno e pentito durante il colloquio con il personale, ha messo in condizione gli agenti di contattare i suoi familiari che erano in grande apprensione e con i quali si è ricongiunto negli uffici della Polizia municipale. La Procura per i Minorenni di Napoli, informata dell’accaduto, ha ricevuto gli atti al fine della valutazione di ulteriori provvedimenti a tutela del minore e dell’intero nucleo familiare.