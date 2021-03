0 Facebook Paura a Castel Volturno, bimbo di 10 anni scappa di casa: “Mi picchiano con la cintura” Cronaca 26 Marzo 2021 15:48 Di redazione 1'

Bambino di 10 anni trovato in strada da solo a Baia Verde in via Lenin racconta di essere scappato perché maltrattato in casa. A riportare la notizia è stato il giornale Casertace.

E’ accaduto nella giornata di giovedì, a trovare il bambino è stato un giovane passante che, vedendo vagare il piccolo solo, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia e un’ambulanza, che ha trasportato il bambino all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Interrogato dagli agenti, il piccolo ha raccontato che sarebbe scappato per paura. Ha detto che il compagno della zia – a cui la madre lo avrebbe affidato – lo avrebbe picchiato più volte con una cintura.

I medici per ora non avrebbero trovato segni dei presunti maltrattamenti. Intanto le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per verificare se quanto detto dal bambino sia vero.