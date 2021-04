0 Facebook Anna Tatangelo confessa: “Non dovete vergognarvi di dirlo, chi vi ama capirà” Spettacolo 2 Aprile 2021 15:58 Di redazione 2'

Anna Tatangelo è da sempre schierata per la comunità LGBT. Sui social ha voluto dare dei consigli ad un follower che le chiedeva come affrontare l’argomento della propria omosessualità in famiglia. “Come fare a dire alle persone care che sono gay?”, le ha chiesto l’utente. Anna ha replicato: “Proprio perché sono care saranno le prime a sostenerti sempre”.

Un altro follower è però voluto intervenire nella discussione, sottolineando come invece in alcune realtà sono le famiglie stesse a non accettare l’orientamento sessuale dei più giovani. “Guarda che non è vero che le persone care sono le prime a sostenerti se sei gay”, ha aggiunto un altro ammiratore di Anna. La 34enne originaria di Sora ha quindi fatto chiarezza sulla sua posizione.

La Tatangelo ha ribadito: “Chi ti ama davvero e ti vive nel quotidiano lo sa già, senza che glielo dici. Poi sono del parere che ognuno di noi è libero di amare chi vuole. Bisogna smetterla di avere il terrore di dire se una persona è gay o meno, io non ho il terrore di dire che sono etero. Per avere la normalità bisogna smetterla di viverla come una cosa di cui vergognarsi”, ha concluso.