È primavera e fa caldo, a Napoli si va in spiaggia e al mare: polemica per la zona rossa Gente a mare e in spiaggia a Napoli. È una splendida giornata primaverile ed è venerdì santo. In tanti al sole nonostante le norme anti-covid Cronaca 2 Aprile 2021

Il meteo è più che primaverile in questi ultimi giorni, e previsioni a parte, pare quasi che per scherzo del destino la Pasqua in ‘lockdown‘ possa essere baciata dal sole. Negli ultimi giorni, soprattutto i più giovani che non possono andare a scuola, si stanno riversando su scogli e spiagge.

Ma il mare se lo stanno godendo anche molte famiglie che oggi sono andate a Mappatella Beach, ovvero la lingua di sabbia alla Rotonda Diaz. Bambini con i propri genitori sono già in costume e stanno facendo i primi tuffi in acqua.

Immagini che sono state segnalate alla nostra redazione e che hanno scatenato diverse polemiche. I lettori si sono divisi, tra chi ha applaudito a questa voglia di libertà e chi invece ha preteso maggiori controlli considerata la disposizione della zona rossa.

