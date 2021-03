0 Facebook Zona rossa per il caldo a Napoli e i giovani ‘occupano’ gli scogli I giovani sugli scogli di Marechiaro. Altro che divieti, la voglia di libertà e di vita supera la paura per gli assembramenti e per il covid Cronaca 31 Marzo 2021 13:34 Di redazione 1'

È tornato il caldo con l’arrivo della primavera e a Napoli è subito corsa al mare. Decine di giovani che non dovendo andare a scuola, si sono riversati su scogli e spiaggette della costa di Posillipo. In particolare, come riportato da Il Mattino, sono stati ‘occupati’ gli scoglioni di Marechiaro.

Le immagini pubblicate hanno destato alcune polemiche. Si sta parlando di aggiramento dei divieti previsti dai Dpcm nazionali e dalle ordinanze regionali che hanno disposto la zona rossa per la Regione Campania. Ma ragazzi e ragazze non la pensano allo stesso modo.

I giovani sugli scogli di Marechiaro

Per loro la zona è rossa solo per il caldo. È troppo forte la voglia di libertà e di voler tornare alla normalità. “Vogliamo respirare“, questa la frase ripetuta dai giovanissimi. È proprio per questo che è esplosa la questione relativa agli assembramenti pericolosi.

La vicenda ha riguardato anche il tema dei controlli che con l’arreivo della bella stagione dovranno, in base alle normative e alle leggi, essere più intensi. Tuttavia c’è chi ha affermato che all’aperto gli assembramenti sono meno temibili. Il caldo è anche nemico del coronavirus.