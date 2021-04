0 Facebook Belen Rodriguez incinta provoca il fidanzato: mostra il lato B e si scopre per stuzzicarlo FOTO Spettacolo 2 Aprile 2021 15:46 Di redazione 1'

La gravidanza non placa i bollenti spiriti di Belen Rodriguez. L’argentina non resiste alle belle giornate e ,approfittando del caldo anomalo a Milano, incinta di sei mesi, si mette subito in bikini in terrazzo mostrando le sue curve da mamma e provocando il fidanzato,

Mentre Antonino Spinalbese prepara il pranzo e si siede a mangiare, la Rodriguez, irresistibile in due pezzi, mostra il alto B ammiccando al caro compagno. Fisico al top, gambe sinuose e lato b perfetto con il bikini striminzito che mette in evidenza le sue forme. Anche il decoltè è ‘lievitato’: la 36enne è più sensuale che mai.

Incinta Belen è ancora più bella. Si specchia e si osserva con attenzione, mentre si riprende con lo smartphone e condivide le storie sul suo profilo, nel suo pancino la sua Luna Marie che arriverà in piena estate.