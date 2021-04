0 Facebook Dramma a Napoli, Maria cade nel vuoto e muore. La madre ha provato a salvarla ma si è ferita Marano di Napoli 1 Aprile 2021 09:52 Di redazione 1'

La notizia della morte di Maria Vecchione ha sconvolto l’intera comunità. Avvocato e madre di 40 anni, è caduta nel vuoto dalla finestra dell’appartamento in cui viveva in via Don Mimì Galluccio a Marano, in provincia di Napoli.

Morte Maria Vecchione, la madre si è ferita per bloccarla

Giovane madre e professionista attenta avrebbe deciso di togliersi la vita. Non si conoscono i motivi dell’insano gesto, ma sono emersi ulteriori dettagli sugli attimi che hanno preceduto la tragedia. Maria si sarebbe lanciata nel vuoto dal balcone della sua abitazione, in casa con lei c’era la figlia di quattro mesi e sua madre. Quest’ultima, accortasi che c’era qualcosa che non andava, avrebbe provato a fermare la figlia. Nella corsa, però, è scivolata e ha sbattuto la testa perdendo i sensi. Non è riuscita, dunque, a fermare Maria.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, qualche vicino deve aver comunicato loro che la donna non era sola in casa. Così sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la nonna e la nipote in casa. La madre di Maria è stata ricoverata all’ospedale San Giuliano, non è in pericolo di vita.