Bollettino Coronavirus in Italia, 23.904 nuovi casi
31 Marzo 2021

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 31 marzo 2021 registra oggi 23.904 nuovi casi (i 2.904 nuovi casi comunicati dalla regione Sicilia sono tuttavia da leggersi come somma dei casi di oggi ai casi non comunicati nella giornata di ieri, ndr). 205794 i tamponi analizzati oggi (10.42% positivi) 145427 i test rapidi (1.67% positi). Si registra un allentamento della pressione sugli ospedali con 51 pazienti in meno nei reparti non critici e 6 in meno nei reparti di terapia intensiva al netto di 283 nuovi ingressi e purtroppo ben 467 decessi.