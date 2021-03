0 Facebook Ragazzo dichiarato morto si risveglia prima dell’espianto degli organi News 31 Marzo 2021 18:01 Di redazione 2'

Una storia incredibile arriva da Broad Street a Leek, una contea inglese dello Staffordshire. Lo scorso 13 marzo, il 18enne Lewis Roberts è stato investito da un van ed è stato trasportato con urgenza Royal Stoke University Hospital. Lì i medici hanno provato a rianimare il giovane ma poco dopo sono stati costretti a dichiarare la morte celebrare di Lewis.

Quattro giorni dopo aver operato il ragazzo i medici hanno avvertito la famiglia che non c’era più nulla da fare, chiedendo ai genitori se volessero optare per la donazione degli organi. I familiari di Lewis affranti dal dolore hanno deciso di dare l’ok per la donazione, dando la possibilità di guarigione a ben 7 persone.

Il 17 marzo però è accaduta una cosa straordinaria, quando mamma papà e sorella di Lewis sono tornati in ospedale per dare firmare i documenti per staccare la macchina e dare l’addio al ragazzo, il 18enne ha ricominciato a respirare. La sorella ha postato su Facebook un video che riprende il monitor dell’ospedale al quale Lewis era attaccato.

A salvargli la vita è stata proprio la decisione della famiglia di donare gli organi in quanto per l’operazione hanno dovuto aspettare fino alle sette del mattino successivo. Nel caso in cui avessero risposto negativamente alla domanda dei medici, infatti, i sanitari avrebbero disattivato il supporto vitale di Lewis pochi minuti dopo.

La sorella ha poi raccontato “Dopo numerosi test, l’ospedale ci ha fatto sedere e ha detto che Lewis era cerebralmente morto. Aveva rinunciato alla lotta. Hanno detto che aveva sofferto di una morte al tronco cerebrale ed era deceduto Stavo parlando con Lewis e in quel momento ho notato le quattro linee marroni che aspettavamo da giorni sul monitor. Mi sono seduto al suo capezzale chiedendogli di respirare dopo aver contato 1, 2, 3 e lo ha fatto”.

“Stavo parlando con lui e la sua testa si è girata verso il mio lato del letto – continua a raccontare – Non molto tempo dopo, i medici hanno notato i leggeri movimenti dello stesso Lewis“. Anche l’intero staff ospedaliero è rimasto basito dal miracolo in quanto è la prima volta che si verifica un caso del genere.