Paura a Napoli, si taglia i polsi e si lancia nel vuoto: salvato da struttura d'acciaio Cronaca 31 Marzo 2021

Momenti di terrore si sono vissuti questo mercoledì pomeriggio nel quartiere Secondigliano. Un uomo, 38 anni, si è tagliato i polsi e si è lanciato nel vuoto dalla finestra del suo appartamento al quinto piano. Salvato, miracolosamente, da una struttura d’acciaio su cui è andato a finire.

Si lancia nel vuoto dopo essersi tagliato i polsi

E’ accaduto in un edificio di via Paolo de Matteis. A denunciare l’accaduto è stata l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘ che ha documentato il soccorso prestato al trentottenne. Nel post pubblicato sulla pagina Facebook si legge: “Sembrava un pomeriggio tranquillo per la postazione 118 India di Piazza Nazionale…….improvvisamente alle 13.49 arriva uno di quei interventi che ti fanno tremare i polsi ; “defenestrato a via Paolo de Matteis -Secondigliano”

Via di corsa! L’equipaggio arriva sul posto alle ore 14.00 e trova paziente di sesso maschile, 38 anni che dopo essersi tagliato i polsi si è lanciato dal 5 piano finendo la sua corsa su una struttura di acciaio posta su un terrazzo privato al primo piano, in pratica all’arrivo dei sanitari l’uomo era incastrato nelle lamiere.

Dopo averlo immobilizzato con spinale collare e stecco benda e inserito accesso venoso il team trasporta in codice rosso al Cardarelli”.

L’uomo, dunque, ha ricevuto il celere soccorso da parte della postazione 118 ed è attualmente ricoverato in codice rosso all’ospedale Cardarelli.

Il post di ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’