Blitz anti-camorra a Napoli, smantellato il clan Lo Russo: 8 arresti

Blitz anti-camorra a Napoli. I carabinieri hanno smantellato il gruppo “gruppo di Ngopp Miano”, del clan Lo Russo, che gestiva le piazze di spaccio nella zona Nord di Napoli. In manette sono finite 8 persone. Decisive per le indagini sono state le intercettazioni e le numerose denunce di estorsione da parte dei commercianti della zona.

I carabinieri del Comando provinciale, al culmine di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale della Procura di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal gip – nei confronti di 8 persone, 5 gia’ detenute: sono gravemente indiziate, a vario titolo, di rapina aggravata dall’uso delle armi e diverse estorsioni, con l’aggravante di aver commesso i reati per agevolare il clan camorristico Lo Russo, e segnatamente per conseguire il controllo criminale di Miano e territori limitrofi, Chiaiano, Piscinola, Marianella, Colli Aminei.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di NapoliVomero, condotte mediante intercettazioni telefoniche e ambientali e grazie alle dichiarazioni delle persone offese, hanno consentito di individuare i responsabili di una violenta rapina e di due estorsioni avvenute a Miano ai danni dei titolari di attivita’ commerciali.

Gli identificati sono tutti appartenenti al “gruppo di Ngopp Miano”, fazione del clan Lo Russo. Tra i destinatari del provvedimento anche Luigi e Gaetano Cifrone, gia’ detenuti proprio in esecuzione di un provvedimento cautelare eseguito a ottobre, con il quale si riconosceva a entrambi, tra le altre ipotesi di reato, il ruolo di dirigenti e organizzatori dell’organizzazione criminale “Ngopp Miano” per avere “la gestione e il controllo delle piazze di spaccio del territorio e in particolare le piazze di hashish ed eroina”.