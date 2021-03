0 Facebook Anna Tatangelo il messaggio che sa di frecciatina a D’Alessio: “Non darsi mai per scontati” Spettacolo 31 Marzo 2021 14:09 Di redazione 1'

Anna Tatangelo ama conversare con i suoi followers attraverso il suo canale Instagram. La cantante organizza spesso ‘sessioni di domande’, dando la possibilità ai suoi fan di domandarle ciò che vogliono e lei risponde senza tirarsi indietro.

La ‘frecciatina’ di Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio

Capita anche che arriva qualche domanda ‘scomoda’ ma lady Tata non si perde d’animo e con estrema diplomazia risponde. L’ultima vota un fan le ha chiesto qualcosa sulle relazioni di coppia, nello specifico come mantenere vivo un rapporto come se fosse sempre il primo giorno. La risposta a molti è apparsa come una chiara frecciata all’ex compagno Gigi D’Alessio, essendo il cantante napoletano l’ultimo partener – fino ad ora la Tatangelo ha smentito ogni relazione – ufficiale.

“Non darsi mai per scontati. Anche se con il passare del tempo diventa difficile”, questa la risposta di Anna Tatangelo. In tanti hanno ritenuto che si riferisse al suo ex D’Alessio, d’altronde non ci sarebbe nulla di male a riferirsi a una relazione passata per spiegare quali sono i segreti di una relazione duratura.