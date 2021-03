0 Facebook Dramma all’Acquedotto Carolino, auto urta una motocicletta: centauro sbalza dalla sella e muore Cronaca 30 Marzo 2021 09:03 Di redazione 1'

Incidente all’Acquedotto Carolino, muore un centauro

Da una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, sarebbe stata urtata da un’altra vettura. L’uomo è sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto, è deceduto praticamente sul colpo. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia sulla salma della vittima. E’ questo l’ennesimo incidente che avviene nella zona dell’Acquedotto, conosciuto per essere scenario di diversi sinistri mortali.