Festa di matrimonio in casa nonostante la zona rossa: il vicino chiama i carabinieri

Follia ad Alife, nel Casertano, dove i carabinieri hanno scoperto un party di nozze, organizzato nel pieno della zona rossa. I neo sposini stavano festeggiando il matrimonio in casa, quando hanno ricevuto la “visita a sorpresa” dei carabinieri, che hanno sanzionato tutti i partecipanti.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese sono intervenuti in seguito ad una telefonata giunta al 112, che segnalava un banchetto in atto in barba alle disposizioni anti-Covid. Quando i militari sono entrati nell’abitazione, si sono trovati di fronte ad una scena da ristorante, con tavoli imbanditi a festa e 19 persone, tra cui cinque bambini, pronte a banchettare. I 14 adulti, di eta’ compresa tra i 30 e gli 80 anni, sono stati tutti identificati e sanzionati.