Nocera Inferiore piange Eraclia Califano, madre di 39 anni scomparsa: lascia 4 figli
Cronaca 29 Marzo 2021

Dolore a Nocera Inferiore per la scomparsa di una giovane madre che avrebbe dovuto stare al fianco dei suoi figli e che invece ha incontrato un tragico destino. Si chiamava Eraclia Califano e lascia quattro figli.

Combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e il coraggio con cui ha affrontato la malattia, non c’è stato nulla da fare. La notizia della scomparsa di Eraclia Califano ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la giovane madre.

L’addio ad Eraclia Califano

Questo lunedì mattina si stanno tenendo i funerali presso la cattedrale di San Prisco nel comune in provincia di Salerno. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Eraclia. “Non doveva andare così, troppo giovane per lasciare questo mondo. Il tuo papà ti sarà vicino. Tu da lassù veglierai sui tuoi figli e la tua famiglia ciao Eraclia”, queste e molte altre le parole in ricordo di Eraclia.