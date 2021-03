0 Facebook Napoli, coppia di usurai marito e moglie prestavano soldi con il 400% di interessi Cronaca 29 Marzo 2021 09:22 Di redazione 2'

Nel lungo e periodo difficile della Pandemia da Covid-19 non manca chi si approfitta delle difficoltà economiche delle persone per truffare e guadagnare. Marito e moglie, della provincia di Napoli, sono stati accusati di usura.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ha sequestrato, tra Roma ed Ercolano , immobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre 500000 euro nei confronti di due coniugi indiziati di usura.

Il provvedimento cautelare e’ stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli al termine di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica partenopea scaturita da una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Portici.

In particolare, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire il meccanismo di usura grazie alla testimonianza di un imprenditore edile che durante il controllo ha denunciato di aver visto “lievitare” la pretesa restitutoria del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro, con interessi fino al 400%. Accertata l’erogazione di prestiti per 115.000 euro a tassi usurari ai danni di due imprenditori in difficolta’ economiche, uno di Latina e uno di Portici.