Pio e Amedeo fanno chiarezza dopo la battuta a Stefano: “Ci ha scritto Belen”

Dopo il polverone alzato durante la prima serata del serale di Amici, Pio e Amedeo tornano in puntata e fanno chiarezza. La scorsa settimana durante uno sketch con Stefano de Martino, il duo comico aveva ironizzato sulla prossima gravidanza di Belén Rodriguez.

Una battuta che aveva scatenato una bufera sui social e anche una dura reazione della showgirl argentina che su Instagram aveva pubblicato una storia con una saponetta scrivendo :“Questa è la famosissima saponetta per sciacquarsi le mani e anche la bocca”. In tantissimi hanno pensato che quel post fosse rivolto a loro ma è arrivato il chiarimento.

Pio e Amedeo durante la seconda puntata hanno raccontato che Belén Rodriguez li ha contattati su Instagram scusandosi con loro: “Ragazzi mi dispiace – si legge nel messaggio che Belen ha scritto a Pio e Amedeo – ma la frase della saponetta non era per voi, ma perchè stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate le palle, ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino”.

“Chi si doveva indignare non si è indignato – concludono Pio e Amedeo – si sono indignati i leoni da tastiera. Loro non si sono indignati, l’autoironia ci salverà”.