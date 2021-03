0 Facebook Pio e Amedeo ad Amici: “Finalmente un fratellino per Santiago”, la reazione di Stefano De Martino Spettacolo 21 Marzo 2021 00:06 Di redazione 2'

Pio e Amedeo sono stati gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 2021. I due comici non si sono lasciati attendere con le battute perfide, soprattutto su Stefano De Martino.

“Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago”. Poi hanno proseguito ironizzando sulla relazione tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, da cui la showgirl aspetta una figlia: “Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu”.

Stefano De Martino ha preferito rispondere con garbo:”È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro”. Pio e Amedeo si sono complimentati per la sua reazione elegante: “L’hai presa in maniera sportiva bravo”. Poi hanno annunciato che dal 16 aprile arriverà su Canale5 il loro programma “Felicissima sera”.