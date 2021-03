0 Facebook Ennesima vittima della Terra dei Fuochi: Marco Campanile muore a soli 7 anni Cronaca 28 Marzo 2021 10:28 Di redazione 1'

La Terra dei Fuochi uccide ancora. Marco Campanile, un bimbo di soli 7 anni non ce l’ha fatta a vincere il brutto male che lo ha colpito. Il bimbo originario di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta è l’ennesima giovane vittima della Terra dei Fuochi.

Ennesima vittima della Terra dei Fuochi: Marco muore a soli 7 anni

Tutta la comunità è in lacrime per il piccolo Marco. In queste ore sono giunte alla famiglia decine i messaggi di cordoglio.

I funerali si terranno intorno alle 16 della giornata odierna presso la chiesa di S.Maria degli Angeli, nel rispetto delle misure e regole imposte per arginare la pandemia da Coronavirus.