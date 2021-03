0 Facebook Rapina finisce in tragedia, chi erano i ladri di Rolex travolti e uccisi Cronaca 27 Marzo 2021 09:44 Di redazione 2'

Ciro Chirollo e Domenico Romano, di 30 anni e 39 anni. Questi i nomi dei due rapinatori morti ieri in via Roma, travolti dalla Smart dell’uomo, al quale avevano poco prima rubato il Rolex. Entrambe le vittime erano di Sant’Antimo.

Secondo quanto riporta Il Mattino, la rapina si sarebbe consumata in via San Rocco. I due banditi erano a bordo di un T-Max, quando avrebbero avvicinato il conducente della Smart per sottrargli l’orologio, minacciandolo con una pistola.

Da l’ sarebbe partito il folle inseguimento terminato con la drammatica morte dei due rapinatori. Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista, vittima della rapina, avrebbe speronato il T-Max per poi travolgerlo contro il marciapiede.

I due rapinatori sono stati sbalzati in aria dopo l’impatto e finiti entrambi a terra. Sul posto sono gliunti i soccorsi che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dei due uomini. Poi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano e gli agenti della Polizia Municiapale.

Il conducente della Smart è scappato ma è stato identificato e condotto in caserma. Non ha confessato il delitto quindi al momento è solo un indiziato di delitto.