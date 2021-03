0 Facebook Rapina finita male, tampona e uccide i due ladri: ora è indagato Cronaca 27 Marzo 2021 16:07 Di redazione 1'

E’ indagato a piede libero per questo reato Giuseppe Greco, 25 anni, l’uomo che alla guida della sua Smart For 4 ha inseguito e speronato lo scooter con a bordo Domenico Romano, 39 anni, e Ciro Chirollo, 29 anni, che lo avevano rapinato del Rolex, facendoli rovinare sull’asfalto e uccidendoli. L’episodio e’ avvenuto ieri sera tra Marano e Villaricca, nel Napoletano.

Rapina finita male, tampona e uccide i due ladri: ora è indagato

Greco, che dopo essere fuggito si era presentato in nottata alla stazione carabinieri di Marano, questa mattina e’ stato sentito per due ore dal pm di Napoli Nord, Paolo Martinelli. Resta da capire l’esatta dinamica dell’accaduto, alla quale contribuira’ la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza privata di via San Rocco, luogo dell’ipotizzata rapina a mano armata, e di via Antica consolare campana, dove la Smart e’ finita contro un muro.