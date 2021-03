0 Facebook Incidente in Circumvesuviana, Salvatore Brancaccio lascia una bimba piccola Cronaca 27 Marzo 2021 12:26 Di redazione 2'

Lutto per la morte di Salvatore Brancaccio, il capostazione dell’Eav, rimasto vittima di un incidente ieri nei pressi della stazione ferroviaria Botteghelle della Circumvesuviana. L’uomo, che avrebbe compiuto tra pochi giorni 42 anni, era originario di Torre del Greco.

Salvatore era un giovane papà e lascia una bimba piccola e la moglie. Commoventi le parole del presidente di Eav Umberto De Gregorio. “In questi anni in cui ho avuto l’onore di essere amministratore di EAV, ho cercato sempre di coltivare – oltre ovviamente il lato aziendale – il fattore umano. In questo senso ho una visione antica: un’azienda è anche una grande famiglia. Ci sono ovviamente odi e rancori, spesso sotterranei, come capita ahimè anche nelle famiglie. Ma soprattutto passione, affetto, calore umano. C’e’ senso di appartenenza ed attaccamento all’azienda, che ha una storia antica. Questa storia e questa umanità sono una leva straordinaria su cui puntare. E quando accade una disgrazia, una morte, te ne accorgi ancora di più . C’è sempre qualche misero tentativo di sciacallaggio ma il sentimento predominante è la solidarietà. La solidarietà è e deve essere il collante principale di una comunità. E non mancherà per la famiglia del povero Salvatore”.

L’incidente

Dalle prime ricostruzioni la morte del capostazione e il ferimento dell’operaio della ditta di manutenzione potrebbero essere avvenuti durante il tentativo dei due di fermare in qualche modo la corsa del camion fuori controllo e senza conducente.

Il luogo dove e’ avvenuto l’incidente non e’ una stazione aperta al pubblico ma un punto di snodo delle linee ferroviarie Eav. Gli investigatori stanno anche esaminando il contenuto di riprese video di telecamere a circuito.