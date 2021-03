0 Facebook Belen Rodriguez perde le staffe e risponde alle accuse: “Io le mutande le cambio spesso” Spettacolo 27 Marzo 2021 12:50 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ancora sotto accusa da parte degli haters, che giudicano la sua vita personale e sentimentale. La showgirl dopo alcuni commenti apparsi sotto una delle ultime foto insieme al compagno, Antonino Spinalbese, ha perso le staffe e ha deciso di rispondere.

“Va di moda rispondere alle critiche in questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram – dice in una storia Instagram – che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters”. Poi Belen continua: “Ho postato ieri sera una foto con il mio compagno e ho letto delle cose allucinanti. Prima di tutto è stata criticatissima la mia giacca perché ero coperta. Quindi se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro, mettiamola che ognuno di veste un po’ come gli pare durante ogni giornata. E questo è un dettaglio. Quello che mi dà più fastidio è leggere “cambi uomini come mutande”. Volevo precisare che io le mutante le cambio abbastanza spesso, più spesso e menomale. Comunque, la mia vita privata, con chi scelgo di stare sono assolutamente affari miei”.

Belen continua a difendere con i denti la sua vita privata. Nonostante sia perennemente sotto i riflettori del gossip, l’argentina rivendica la sua libertà, per questo ha deciso di rispondere all’ennesimo commento sulla sua vita sentimentale.