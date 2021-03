0 Facebook Due attori di Un Posto al Sole positivi al Covid-19, sospese temporaneamente le riprese Spettacolo 26 Marzo 2021 16:03 Di redazione 1'

Il Coronvairus colpisce anche il set di Un Posto al Sole. Due attori della storica soap opera di Rai 3 sono risultati positivi al Covid-19 e la produzione ha attivato immediatamente il protocollo di sicurezza. La notizia è stata data dal collega Gennaro Marco Duello di Fanpage.it.

Due casi positivi sul set di Un Posto al Sole

I due attori – di cui chiaramente non sono stati resi i nomi – sono risultati positivi al test rapido. Immediata la chiusura del set. Le due persone positive sono attualmente in isolamento e nei prossimi giorni si sottoporranno al test molecolare. Intanto si è provveduto a sanificare i locali interessati dalle riprese così da permettere la ripresa in totale sicurezza.

Sospese, dunque, momentaneamente le riprese che dovrebbero riprendere il prossimo lunedì con la convocazione di un gruppo diverso di attori. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, la soap opera non subirà interruzioni come invece era accaduto nel primo lockdown.