Ha combattuto per 5 anni contro un brutto male, un mieloma multiplo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Susy Verde è morta all’età di 39 anni. Giovane madre di un bambino di 6 anni, era stata colpita da una forma aggressiva di cancro che colpisce il midollo osseo.

Quando le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero all’ospedale Cardarelli, è stata lanciata una gara di solidarietà per raccogliere donazioni di sangue. Nonostante abbia lottato con tutte le sue forze purtroppo la giovane madre non ce l’ha fatta.

Uno dei suoi ultimi momenti felici è stato il compleanno di suo figlio, per l’occasione gli fece una dolcissima dedica: “Auguri al mio amore grande. Con la testa super dura proprio come me. E come diciamo noi, ti amo all’infinito. La tua mamma pasticciona”.

I messaggi in ricordo di Susy Verde

La notizia della scomparsa di Susy Verde è iniziata a circolare sui social nei gruppi legati al territorio. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi la conosceva. La ricordano tutti come una madre amorevole e una donna coraggiosa.”Ora sei un angelo…il tuo bellissimo sorriso lo terrò stampato nella mia testa per sempre…tu sei la persona più buona e disponibile che abbia mai conosciuto…sempre pronta ad aiutare gli altri e sempre lì a lottare…ora riposi in pace ma sappi che a noi qui hai lasciato un vuoto immenso…ci siamo frequentati da piccoli tutti insieme e siamo sempre stati fratelli e sorelle…ti voglio bene! Le persone come te non muoiono mai!”, queste e tante altre le parole in ricordo della giovane madre.