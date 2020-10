0 Facebook Un Posto al Sole dice addio a cinque personaggi storici: chi sono gli attori tanto amati dai fan Spettacolo 21 Ottobre 2020 14:45 Di Fabiana Coppola 2'

Pronti a dire addio a cinque personaggi storici di Un Posto al Sole. Ben presto gli spettatori dovranno salutare alcuni tra gli attori più amati della soap opera napoletana. All’intento del cast, tra i più popolari e ben voluti dai fan, ci saranno infatti ben cinque abbandoni.

Il primo personaggio della soap più longeva della tv italiana che potrebbe dire addio alla fiction potrebbe essere Otello (Lucio Allocca), il vigile e marito di Teresa (Carmen Scivittaro). L’assenza dell’attrice infatti ha fatto venir meno nuove storylines riguardanti lui e la moglie. Questo perché la madre di Silvia Graziani (Luisa Amatucci) è via per assistere il suo anziano padre. Da quel momento, la figura del vigile è ormai sempre meno presente, e proprio per questo potremmo dire presto addio al suo personaggio.

Saluti dolorosi anche in casa Giordano infatti Ornella (Marina Giulia Cavalli), la dottoressa di Palazzo Palladini, pare sia in procinto di lasciare lo storico personaggio che ha fatto sognare in molti attraverso la storia d’amore con il portiere del palazzo. Dubbi restano sul altri personaggi storici che hanno mosso i primi passi proprio insieme alla fiction. Stiamo parlando di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e Renato Poggi (Marzio Honorato). Probabile addio anche per Michele Saviani (Alberto Rossi). Nonostante appaia decisamente spesso nella soap, non è mai protagonista delle storie che lo riguardano e questo fa pensare che presto dirà addio allo show.