Maria Mazza: "Censurata sui social perché lotto affinché i bimbi campani siano uguali a quelli di tutta Italia" Maria Mazza censurata sui social. La showgirl sta conducendo una battaglia, "affinché i bimbi campani siano trattati come tutti quelli d'Italia 25 Marzo 2021 Di Andrea Aversa

Ha partecipato ad una manifestazione No Dad sul lungomare di Napoli lo scorso martedì e da allora, per tre giorni, non ha più avuto accesso ai propri canali social. Maria Mazza, nota showgirl (oltre che attrice ed ex modella) nata negli Usa ma super napoletana, sarebbe stata censurata per aver pubblicato contenuti relativi alla battaglia che sta conducendo dallo scorso ottobre.

“È dal 16 ottobre che porto avanti la mia lotta. – ha detto la Mazza contatta da VocediNapoli.it – Un impegno civile affinché i bambini della Campania non siano trattati diversamente da tutti gli altri bimbi d’Italia. Da allora ho subito segnalazioni che hanno limitato la mia attività sul web“.

Maria Mazza censurata sui social

Maria Mazza ha una figlia di 7 anni che sta frequentando la prima elementare, ovviamente con la Didattica a distanza (Dad). “Il problema non è tanto se essere per la Dad oppure no – ha affermato la showgirl – la questione è un’altra: se a livello nazionale alcune classi scolastiche sono aperte (infanzia e primaria, ndr), perché in Campania De Luca le ha chiuse?“.

In agenda ci sono due appuntamenti, il primo domani alle 10.30 in Piazza Dante e un secondo domenica mattina in via Santa Lucia a Napoli, nei pressi della sede della Regione Campania. Quest’ultima iniziativa è stata promossa con l’associazione Scuole Aperte Campania, alla presenza del Presidente Palmira Pratillo e dell’avvocato Maria Grazia Celardo quale membro del Legal team dell’associazione.