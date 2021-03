0 Facebook Belen Rodriguez madre premurosa, la ramanzina a Santiago: “Quanti ne hai comprati?” Spettacolo 25 Marzo 2021 16:44 Di redazione 1'

Simpatico siparietto tra Belen Rodriguez e il figlio Santiago in una delle storie della show girl argentina. Madre premurosa e attenta, sembrerebbe che cerchi di viziare poco il suo bambino. A dimostrarlo c’è la ramanzina che le ha fatto sui social.

La ramanzina di Belen Rodriguez a Santiago

A quanto pare Santiago avrebbe acquistato qualcosa online – probabilmente dei giochi – con la carta della madre. Così Belen gli ha domandato: “Quanti ne hai comprati?“. Il bambino in un primo momento dice uno ridendo, allora Rodriguez gli ha chiesto: “Tu lo sai che se spendi di più del dovuto mi arriva il messaggino sul cellulare?”. Allora il bambino ridendo ha ‘confessato’ la marachella: “Ne ho comprati tre”.

Belen poi gli ha detto: “Ma io non lo so, se continui così mi fai spendere tutto lo stipendio”. Chiaramente la Rodriguez ironizzava, ma la ‘ramanzina’ sui social ha fatto sorridere i suoi tanti followers, abituati a vederla nelle vesti di show girl e non di madre ‘severa’.