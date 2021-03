0 Facebook Dramma in provincia, Emanuele muore di Covid: aveva solo 37 anni Cronaca 25 Marzo 2021 10:47 Di redazione 1'

Moto a 37 anni il fratello dell’allenatore del Real Agro Aversa Emanuele De Stefano. Il giovane era stato contagiato dal Coronavirus e purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia ha lasciato sotto choc tutti coloro che lo conoscevano. Unanime il cordoglio del mondo del calcio a partire ovviamente dalla società con un post su Facebook:

“Una tragedia ha sconvolto la nostra serata. Un dramma immane che colpisce la nostra famiglia. Questo maledetto Covid si è portato via Emanuele De Stefano, fratello 37enne del nostro allenatore Antonio. Un lutto che ci lascia senza parole, una morte che non ci farà dormire. Siamo vicini al nostro tecnico e a tutta la famiglia De Stefano in questo momento di profondo dolore. Le condoglianze forse in questi casi non bastano. Solo tanto silenzio, le lacrime di tutta la Real Agro Aversa.