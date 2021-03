0 Facebook Tragedia a Mugnano, si sente male in auto: esce dalla vettura e muore Cronaca 24 Marzo 2021 11:40 Di redazione 1'

Dramma questa mattina a Mugnano, in via Pietro Nenni, vicino alla Circumvallazione esterna. Un uomo si è sentito male all’interno della sua auto, è uscito dall’abitacolo si è accasciato al suolo ed è morto.

Uomo si sente male sulla Circumvallazione e muore

Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno accostato per prestare soccorso all’uomo. Immediato l’arrivo dell’ambulanza, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare.

L’uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri che sono giunti sul posto, era residente a San Giorgio a Cremano. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, è accorso sul posto non appena ha appreso la notizia.