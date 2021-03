0 Facebook Dramma nell’Avellinese, giovane di 19 anni cade in un dirupo e muore: addio a Lorenzo Guida Cronaca 24 Marzo 2021 11:02 Di redazione 1'

Tragedia a Carife, comune in provincia di Avellino. Un giovane di 19 anni è stato trovato senza vita in un dirupo. Secondo quanto riportato da Avellino Today potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, la vittima si chiamava Lorenzo Guida.

Carife piange Lorenzo Guida

Da una prima ricostruzione il ragazzo si sarebbe allontanano da casa nel pomeriggio di martedì senza avvertire i suoi familiari. Sul luogo della tragedia sono giunti carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di recupero del corpo. Per Lorenzo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasferita presso l’obitorio di Benevento.

Non si conoscono i motivi dell’insano gesto. Lorenzo si stava per diplomare e dopo aver frequentato il Liceo Scientifico di Vallata, si era trasferito ad Ariano Irpino. Sconvolta la comunità di Carife, tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici del 19enne che non riescono a credere a quanto accaduto.