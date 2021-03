Far west in pieno giorno a Boscoreale. Un uomo di 61 anni questo mercoledì mattina è stato aggredito in strada. La vittima, Luigi Ambrosio, 61 anni, è rimasto ferito in via Promiscua. La notizia è stata riportata da Il Mattino.

Lite con spari a Boscoreale

Il sessantunenne ha raccontato che un’automobile con a bordo due uomini l’ha avvicinato, questi ultimi l’avrebbero prima insultato, poi picchiato e infine hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco che però non l’hanno raggiunto.

L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato, non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che dovranno comprendere la dinamica dell’accaduto e sono in cerca delle persone che avrebbero aggredito il sessantunenne. Sul posto sono in corsi i rilievi degli investigatori, non si esclude alcuna pista.