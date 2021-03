0 Facebook Dramma in Campania, 55enne trovato morto in casa: da giorni non si avevano più sue notizie Cronaca 24 Marzo 2021 17:14 Di redazione 1'

Dramma in Campania, Matteo Pieri, di 55 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Il tragico ritrovamento è avvenuto questa mattina a Recale, in provincia di Caserta, in un’abitazione di vico Giordano Bruno.

Il 55enne era una persona molto conosciuta e apprezzata nella zona, quando infatti la notizia della sua morte ha fatto il giro del paese in tanti sono rimasti profondamente scossi. L’uomo non si vedeva da giorni, quindi un parente ha deciso di allertare i soccorsi.

Intorno alle ore 13, un’ambulanza è accorsa nella strada dove Pieri abitava, e con l’aiuto di un familiare che aveva una copia delle chiavi, sono entrati in casa, trovandolo priva di vita. Molto probabilmente a causare il decesso dell’uomo è stato un malore, ma sono ancora in corso gli accertamenti.