Dolore a Portico di Caserta per la morte di Tonia Bifone, madre di 37 anni Cronaca 24 Marzo 2021

Dramma a Portico di Caserta, la comunità piange la scomparsa di una giovane madre. Si chiamava Tonia Bifone ed è deceduta all’età di 37 anni, la notizia della sua morte ha gettato tutti nello sconforto.

Addio a Tonia Bifone

Tonia lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e il coraggio, la giovane madre non ce l’ha fatta e si è spenta all’ospedale di Caserta dove era ricoverata.

Lasica il marito Angelo e la figlia Maria. Dolore e sconforto per la scomparsa di Tonia, in tanti la ricordano come una madre amorevole e una moglie attenta e presenta. La sua scomparsa è una grande perdita per la comunità.