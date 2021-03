0 Facebook Scoppia incendio in casa, donna per fuggire si lancia nel vuoto e muore Cronaca 24 Marzo 2021 17:12 Di redazione 1'

Scoppia incendio in casa, per tentare di fuggire precipita nel vuoto e muore. E’ accaduto questo mercoledì mattina intorno alle 08 a Roma, in via Monserrato, zona Campo de’ Fiori.

Donna tenta di fuggire da un incendio, cade nel vuoto e muore

L’incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano, la casa era abitata da una coppia. Le fiamme hanno raggiunto la donna, una 74enne, che avvolta dalle fiamme e’ caduta nel vuoto ed e’ deceduta. Secondo quanto ricostruito, la donna presa dal panico ha tentato di fuggire dalla finestra precipitando nel cortile interno, prima dell’arrivo dei soccorritori.

Immediati i soccorsi, il personale del 118 ha cercato di rianimarla ma per lei non c’e’ stato nulla da fare. Gravemente ferito anche il marito, un 67enne che e’ stato soccorso in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia dei commissariati Trevi, Celio e i colleghi delle Volanti.