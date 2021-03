0 Facebook Dramma in famiglia, investe e uccide il fratello con l’auto: alla base dell’omicidio possibile movente passionale News 23 Marzo 2021 14:09 Di redazione 2'

Un dramma familiare è quello avvenuto nella giornata di lunedì a Mongrassano, in provincia di Cosenza. Un uomo, Giuseppe Marino, ha investito e ucciso il fratello Pasquale con la sua automobile davanti alla figlia maggiorenne e poi si è dato alla fuga. All’origine, secondo quanto riferito dai media locali, ci sarebbero stati screzi tra i due fratelli che duravano da molto tempo.

Omicidio Mongrassano

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, la figlia di Giuseppe Marino avrebbe deciso di andare via di casa – anche per i continui litigi che avvenivano in famiglia – e si stava allontanando con lo zio, quando il padre ha visto la scena e si è avvicinato a chiedere spiegazioni. Improvvisamente ha investito il fratello Pasquale, schiacciandolo più volte con l’auto. Le urla della ragazza hanno allertato i vicini, tra cui una dottoressa del 118 che ha immediatamente prestato soccorso, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

Intanto Giuseppe Marino, che si era dato alla fuga, è stato fermato dai carabinieri a Cosenza, nei pressi del tribunale. Secondo quanto riferito da Tempostretto.it alla base del brutale omicidio potrebbe esserci un movente passionale di cui in tanti sarebbero stati al corrente nel paesino di Mongrassano, una presunta relazione tra lo zio e la nipote. Si tratta per ora solo di ipotesi che non trovano ancora una conferma ufficiale da parte degli investigatori.