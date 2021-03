0 Facebook Isola dei Famosi, Ilary Blasi infuriata sbotta contro il concorrente: “Prendi il sacchetto e torna in Italia” Spettacolo 23 Marzo 2021 09:10 Di redazione 2'

Duro scontro all’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Akash Kumar, eliminato della terza puntata dell’Isola dei Famosi, che rifiuta la possibilità di restare in gara sfruttando le regole del gioco. Nonostante l’eliminazione gli avrebbero permesso di restare a Parasite Island, l’isola di riserva. Akash però ha rifiutato la proposta della conduttrice, affermando di percepirsi soddisfatto ugualmente del suo percorso e voler fare quindi ritorno a casa.

Senza parole la conduttrice, che prova a capire il senso di questa sua decisione, ma anche gli opinionisti del programma: “Il reality è un’opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è questo quello che devi fare e se non la sfrutti secondo me fai una stupidaggine”, gli dice Tommaso Zorzi, precisando di essere dispiaciuto dei loro dissensi nella puntata precedente. “Lui è molto fragile, non è forte”, dice Iva Zanicchi, che comunque prova a convincerlo, mentre altrettanto sorpresa è Elettra Lamborghini: “Torni in Italia e comunque sei in lockdown e devi restare in casa, lì non mangerai molto ma almeno puoi stare in gruppo e fare un’esperienza”.

“Ringrazio il sostegno di tutti, ma preferisco comunque lasciare”, sentenzia il concorrente. A quel punto Ilary Blasi continua a provare a convincerlo, ma la risposta di Akash è: “La mia Isola l’ho già vinta”. Ilary Blasi a questo punto non la prende bene: “Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio”. Davanti all’ennesima risposta negativa sbotta: “Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia”.